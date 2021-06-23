#Sondakika Sağlık Bakanı Koca aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın döneminde kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10’dan fazla artış gösterdi
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek."
Bakan Koca: "(Delta varyantı) Toplam 16 ilimizde görüldü ve giderek illerde dağılışı artmaya başladı. 134 vakanın 82’si İstanbul’da görüldü."
Bakan Koca: “(Covid-19 aşısı) Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış tüm vatandaşlar için randevu sistemi açılacak”
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