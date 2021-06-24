Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 geçiren hastalarda damar tıkanıklığı ihtimalinin daha yüksek olması sebebiyle varis hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, varislerin kontrol altında tutulması gerektiğini bildiriyor.

Varisin ilk dönemlerde görüntüye bağlı rahatsızlık oluşturduğunu söyleyen kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Oğuz Konukoğlu, “Covid-19 geçiren hastalarda genel olarak kanın pıhtılaşma ve damar tıkanıklığı riski yükseldiği için, varis hastalarında damar tıkanma ihtimali çok daha yüksektir” diye anlattı.

Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sı kalp ve damar kaynaklı Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sının kalp ve damar hastalıkları kaynaklı olduğu belirtildi.