Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz ayda, Bakan Koca'nın asi ile ilgili yaz hedefini eleştirerek, Yaz bitiminde bu sözün hatırlatıldığında yüzünün kızarmayacağına yönelik yersiz eleştirilerde bulunmuştu. Koca'dan Kaftancıoğlu'na cevap bugünlerde sık sık güneşe çıkmalarını umduğunu söylediği açıklamasıyla geldi. Zira aşıda yaş bugün itibariyle 18'e indirildi.

YALAN DEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını “Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" eleştirmişti.

KOCA'DAN OLAY GÖNDERME

Koca ise eleştirilere şu şekilde cevap verdi: "'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' dediğimizde, 'yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak' diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar.”

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