Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bugüne kadar dünyada 180 milyondan fazla kişinin hastalanmasına sebep olan Covid-19 insanların ruh sağlığını da etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs sebebiyle duyulan korku, endişe ve sosyal izolasyonun psikolojik sıkıntılar hissetme riskini 8 kat artırdığını söylüyor. Şu anda yaşanan psikolojik sıkıntıların buzdağının görünen yüzü olduğunu vurgulayan uzmanlar, Covid-19 pandemisini takiben gelecek olan psikolojik pandemiye karşı uyarıda bulunuyor.

KORKU ATAĞI BAŞLATIYOR

Pandemi döneminde panikatak hastalığının katlanarak arttığını söyleyen Koç Üniversitesi Hastanesi Pskiyatri Uzmanı Prof. Dr. Vedat Şar, covid sürecinin hayatı tehdit etmesi ve bu tehdidin nereden geldiğinin belirsizliği sebebiyle birçok kişide doğal olarak korkuya sebep olduğunu belirterek “Korku panikataklarının da başlıca özelliğidir. Virüs korkusunun yanı sıra karantina ve toplumsal hayatın sınırlandırılması da panikatak krizlerini artırdı. Panikatağı, tıpta anksiyete olarak adlandırılan korku, kaygı, iç sıkıntısı ya da bunalma durumunun kısa süreli yani nöbet biçiminde hissedilenidir. Birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürer, nadiren birkaç güne yayılabilir” dedi.

Bu salgın geçecek korku kalıcı olacak Bütün dünya aşılanmadan bu salgın bitmeyecek. Bittiğinde ise yeni normallerimiz eskisinden farklı olacak. Korkusu ise bizimle yaşayacak...

KALP KRİZİ SANILIYOR

Genellikle sebepsiz olarak ortaya çıkan bu atakların çarpıntı hissi, heyecan ve hatta göğüs ve kolda ağrıya yol açabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Şar “Bu durum kalp kriziyle karıştırıldığından panikatak hastaları sık sık kardiyoloji acillerine gider. Hissedilen korku bazen o kadar şiddetlidir ki, kişi “aklını kaybedeceği” ya da “kontrolsüz bir şeyler yapacağı” endişesine kapılabilir. Bu nöbetlerin tekrarlayıcı şekilde ortaya çıkması, kişide ne zaman geleceğini sürekli düşünme biçiminde beklenti anksiyetesine yol açabilir. Bu durumda kişi nöbetler dışında da huzursuz olur” sözleriyle tarif etti.

NEFES DARLIĞI PANİK DUYGUSUNU ARTIRIYOR

Panik atağı hastalarının bu dönemde kendilerinin ve yakınlarının sağlıkları konusunda aşırı evhamlı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Şar “Psikolojik açıdan, panik nöbeti hastaları zaten solunum sıkıntısı varmış gibi hissederler. Covid-19 da solunum sıkıntısıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğundan iki etken bir arada olduğunda panik duygusu daha da artar” diye konuştu.

Panikatağının hayati bir tehlikeye sebep olmamasına rağmen kişinin buna kolay ikna olmadığını ve her atakta büyük korkuya kapıldığını ifade eden Prof. Dr. Şar “Tekrarlayan panik atakları, kişinin kendini koruma kaygısıyla yardım alamayacağı yerlerden uzak durması, kapalı yerlere girmekten kaçınması, ağır durumlarda evde yalnız kalma ya da sokağa yalnız çıkmaktan korkma gibi davranışlar oluşması rastlanan durumlardır. “Agorafobi” olarak adlandırılan bu durum kişinin hayatını kısıtlamasına yol açar ve tedavi gerektirir. Yakın zamanda aylardır süren sokak kısıtlamaları kalktı ama panik-atak hastaları hâlâ evlerinden çıkamıyorlar” dedi.

Koronavirüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı ABD’de Covid-19'a yakalanmaktan korktuğu için 3 ay boyunca gizlice Chicago’daki O'Hare Uluslararası Havaalanı’nda yaşadığı ortaya çıkan Aditya Singh, hakim karşısına çıktı.