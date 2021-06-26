Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

997 BİN DOZ AŞI

Bakan Koca, aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarına 997 bin kişi geldiğini ve 997 bin doz aşı yapıldığını açıkladı.

Vatandaşlara aşı olma konusunda uyarılarda bulunan Koca, bekleyip risk almamalarını belirtti.

KOCA: RANDEVUMUZU ALIP AŞIMIZI OLALIM

"Randevumuzu alıp aşımızı olalım." diyen Bakan Koca, "Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. " ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Aşılama çalışmalarının hızlandığı Türkiye'de, yaş sınırının 18 yaşa çekilmesiyle birlikte kişi sayısı da artışa geçti.

Türkiye aşı tablosundaki 26 Haziran 2021 verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 46 milyonu aştı.

Verilen toplam doz içerisinde birinci aşısı yapılan kişi sayısı 31 milyon 789 bin 248 olurken, tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı ise 14 milyon 788 bin 989 oldu.

Türkiye ile Ukrayna'dan aşı sertifikası kararı Türkiye Ukrayna arasında gerçekleşen anlaşma sonrası, Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildiği duyuruldu.

Bakan Koca'dan Kaftancıoğlu'na aşı göndermesi Bakan Koca, Kaftancıoğlu'nun aşı iddialarını hatırlatarak, bugünlerde sık sık güneşe çıkmalarını umduğunu söyledi.

Bakan Koca'dan, Okan Bayülgen paylaşımı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için bir çok ünlünün yer aldığı kamu spotu hazırladı

Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 31 milyona ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz aşılamada en yüksek orana sahip illeri açıkladı.