Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele aşı hayati önem taşıyor. Sağlık çalışanları canla başla bu sürece katkı sağlamaya çalışıyor. Toplumda oluşacak aşı bilinciyle salgına karşı zafer kazanma yolunda önemli adımlar atılıyor. Bu doğrultuda nişanlı olan sağlık çalışanlarını paylaşan Bakan Koca, düğün tarihlerinin temmuz ayında olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu.

"SALGINA KARŞI ÜSTÜNLÜK KAZANILMALI"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaş olan ve aynı zamanda nişanlı olan Uğur Demirel ile Sare isimli hemşireleri paylaşarak, "Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep-Şahinbey’de aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Covid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sare Hanımla nişanlı, Temmuza düğün tarihi aldılar: Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı" açıklamalarında bulundu.

Dünyada 2 milyar 920 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 920 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 47 milyon 146 bin 237 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.