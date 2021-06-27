Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınına karşı hayatı değer taşıyan koronavirüs aşısı için Türkiye canla başla çalışıyor. Bu doğrultuda rekor üstüne rekor ekleyen ve özverili sağlık çalışanlarıyla toplumsal bağışıklığa doru hızla ilerleyen ülkemizde toplam doz oranı 47 milyon dozu geçti.

"KOLLARI SIVIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.

"47 MİLYON DOZU GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" dedi.

Bakan Koca o ismi paylaşıp çağrı yaptı: Önce aşı, salgına karşı üstünlük Sağlık Bakanı Koca, nişanlı olan hemşireleri paylaşarak, Temmuz ayında düğün yapacaklarını söyleyerek, düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı mesajını verdi.

Dünyada 2 milyar 920 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 920 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 47 milyon 146 bin 237 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.