Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Covid-19'un yeni mutasyonu olan Delta Plus, Rusya'da da görüldü. Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı Başkanı, Delta Plus virüsünün bir kişide görüldüğünü duyurdu.

İLK OLARAK HİNDİSTAN'A GÖRÜLMÜŞTÜ

Rusya'da Covid-19’un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun kendi içinde mutasyona uğrayarak Delta Plus adını alan yeni mutasyonu tespit edildi. Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, "Rusya'da geçtiğimiz hafta görülen vaka konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tüm verileri çok dikkatli bir şekilde inceledik. Delta Plus varyantı bilgisi doğrulandı. Vaka hafif formda ve her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA İLK VAKA

Popova’nın açıklaması ile Rusya’daki ilk Delta Plus vakası doğrulanmış oldu.

Halka uyarılarda bulunan Popova, yeni korona virüs mutasyonlarının kitlesel olarak yayılması karşısında kitlesel bağışıklığın günümüzde çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ülkede korona virüs ile mücadele konusunda alınan önlemler ve aşılama süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü İran'da ilk kez 10'dan fazla kişide koronavirüsün ilk defa Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Sinovac, Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliğine dair araştırmalar yapan bilim adamları, aşıların Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti. Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng, Türkiye'de de kullanılan aşının üçüncü bir dozunun uygulanmasının Delta varyantına karşı daha güçlü ve dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Delta varyantı iki kat daha bulaşıcı Hindistan mutasyonu, daha çok mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı gibi belirtiler gösterdiğinden griple karıştırılıyor.