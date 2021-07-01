Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın Covid-19 salgınıyla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şener "Bayramlaşmalar kapalı alanlar yerine olabildiğince açık yerlerde yapılmalı. Kurban kesim alanlarında sadece yetkili kişilerin bulunması, onların dışında kişilerin kalabalık yapmaması lazım. Aşılı kişilerde bile Delta varyantı görebiliyoruz. Açık alanda bayramlaşsak dahi maske ve mesafeye dikkat etmeliyiz. Delta varyantının maskeye rağmen daha bulaşıcı olduğunu bilmemiz gerekir. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların maske kullanımında kurallara uymadığını görüyoruz. Bu rahatlama salgın sürecinde olumsuzluk oluşturabilir" dedi.

Yeni endişe Delta varyantının dünya geneline yayılması! Koronavirüs salgınında ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan ve Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlaması ve aşılara belirli ölçüde direnç geliştirmesi salgının gelecekteki seyrine dair kaygı yaşatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı.