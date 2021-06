Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un bugüne kadar ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı. "Endişe Verici Varyant" olarak belirlenen 4 varyanta Alfa, Beta, Gamma ve Delta; "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize edilen 8 varyanta ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verildi. DSÖ, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada “Endişe verici varyant” kategorisinde bulunan ve bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelmesinin beklendiğini bildirdi. Virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteinine etki eden söz konusu mutasyonlar, bulaşıcılığı arttırırken vücudun antikor direncini ve aşıların etkinliğini azaltıyor.

HIZLI YAYILIYOR

29 Haziran itibarıyla dünyada 96 ülkede görülen Delta varyantı, Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayılarının 400 bine kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülüyor. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, mayısta yaptığı değerlendirmede, Delta varyantının yayılma hızının ilk defa İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un Alfa varyantına göre yüzde 51 ila 67 fazla olduğu uyarısında bulundu.HASTALIK TABLOSU FARKLILAŞIYOR

Baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun akıntısı ve ateş gibi grip benzeri hastalık belirtilerine yol açan Delta varyantı, Covid-19'un önceki tiplerinde görülen öksürük, solunum stresi, sırt ağrıları gibi zatürre, soğuk algınlığı benzeri hastalık tablosundan farklılaşıyor.

AŞILARIN ETKİNLİK ORANLARI BELLİ OLDU

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da yaptığı araştırmada, Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca-Oxford aşılarının her ikisinin de ilk dozda Delta varyantına karşı yüzde 33, ikinci dozdan sonra da Pfizer-Biontech'in yüzde 88, AstraZeneca-Oxford'un ise yüzde 60 etkili olduğunu belirledi.

Daha önce yapılan klinik denemelerde, her iki aşı da Covid-19 orijinal tipine karşı ikinci dozun ardından yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlamıştı. İki aşının varyantın bulaştığı kişilerde hastaneye yatışları ise sırasıyla yüzde 96 ve yüzde 92 engellediği kaydedildi.

TÜRKİYE’DE 224 DELTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de genetik sekansı belirlenmiş 224 Delta varyantı vakası tespit edildiğini bildirdi. Bakan Koca, "Delta plus (artı) daha yok ama delta varyantı artıyor. Şu an 224 kişi var. Bunun 134'ü İstanbul'da. 16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü" dedi.

Yeni endişe Delta varyantının dünya geneline yayılması! Koronavirüs salgınında ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan ve Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlaması ve aşılara belirli ölçüde direnç geliştirmesi salgının gelecekteki seyrine dair kaygı yaşatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü "endişe verici", 8'ini "izlenmesi gereken" varyant olarak tanımladı.

SİNOVAC 3'te 1 oranında delta varyantına karşı koruyor Delta varyantının diğer varyantlara göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Sinovac aşısının, 3’te 1 oranında delta varyantına karşı koruduğunu açıkladı.

Bir ülkeye daha sıçradı: Rusya'da Delta Plus kabusu Koronavirüsün yeni mutasyonu Delta Plus Rusya'ya da sıçradı. Ülkenin Halk Sağlığı Denetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 1 kişide bu virüsün görüldüğü bildirildi.