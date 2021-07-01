Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından koronavirüs rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünde güncelleme yapıldı. Güncellemeyle daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasını önerirdi.ken, birçok sektörde de HES kodu kontrolü zorunluluğunu getirdi.

İŞ YERLERİNDE SOSYAL MESAFE 2 METRE

İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgesinin dikkate alındığı, ayrıca Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde daha önce yapılan değişiklerin yansıtıldığı güncellemelere göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.

MASKESİZ KALMA SÜRESİ 10 DAKİKAYA İNDİ

Ayrıca bu tip iş yerlerinde, "maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması" durumunun, "yakın temaslı" olarak değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.

Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

HES KODU UYGULAMASI KULLANIMI ÇOĞALACAK

Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.

ORTAK KULLANIM İÇİN GAZETE VE DERGİ BULUNDURULABİLECEK

Öte yandan iş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.

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