İngiltere’de geçen hafta her gün 25 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 31’lik artışa işaret ediyor. Ülkede Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Profesör Tim Spector, vaka sayılarında artışa rağmen Covid’in aşılar sayesinde “ağır bir soğuk algınlığı gibi” geçtiğini bildirdi. Covid semptomlarını araştıran Spector, belirtilerin nispeten hafif geçtiğini, burun akıntısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısının tüm gruplar için en önemli belirtiler arasında olduğunu açıkladı. İngiliz uzmana göre kısmen ve tamamen aşılanmış kişilerde en belirgin enfeksiyon belirtisi hapşırma. Spector, “Covid enfeksiyon oranı yüksek ama aşıların hassas durumdaki insanları koruduğunu ve ölümlerin çok düşük olduğunu görmek güven verici” dedi.
'Aşı sayesinde Covid ağır bir soğuk algınlığı gibi geçiyor'
02.07.2021 - 13:27 | Son Güncelleme: 02.07.2021 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz Profesör Tim Spector, aşıyla birlikte Covid-19'un soğuk algınlığı gibi atlatıldığını aktardı.
Etiketler : aşı,covid-19,soğuk algınlığı,
795213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/795213.aspx
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