Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de geçen hafta her gün 25 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 31’lik artışa işaret ediyor. Ülkede Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Profesör Tim Spector, vaka sayılarında artışa rağmen Covid’in aşılar sayesinde “ağır bir soğuk algınlığı gibi” geçtiğini bildirdi. Covid semptomlarını araştıran Spector, belirtilerin nispeten hafif geçtiğini, burun akıntısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısının tüm gruplar için en önemli belirtiler arasında olduğunu açıkladı. İngiliz uzmana göre kısmen ve tamamen aşılanmış kişilerde en belirgin enfeksiyon belirtisi hapşırma. Spector, “Covid enfeksiyon oranı yüksek ama aşıların hassas durumdaki insanları koruduğunu ve ölümlerin çok düşük olduğunu görmek güven verici” dedi.