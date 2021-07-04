Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlara 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor.” ifadelerine yer verdi.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca aşı bilançosunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan 3. doz aşı açıklaması Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.