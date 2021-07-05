Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere Trakya bölgesinde toplam nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan bu 3 ilin büyük bir bölümü ilk doz aşıyı yaptırarak, aşıya duyarlılık konusunda büyük bir başarı gösterilmiş oldu.

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 1 milyon 512 bin kişi ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu.

Aşı konusunda Trakya bölgesi büyük bir duyarlılık gösteriyor.

TOPLAM 52 MİLYON AŞILAMA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.

Otogarda ilginç aşı daveti Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık görevlisi vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Aşı bilançosu açıklandı Sağlık Bakanlığı bir haftada ve toplam aşılanan kişi sayısını açıkladı