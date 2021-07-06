Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor.

AŞININ ÖNEMİNE VURGU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'anne kız aşıda' başlığı ile yaptığı paylaşım ile aşının önemine dikkat çekti.

ANNE KIZ AŞIDA

Bakan Koca sosyal medya hesabından, bir hemşire anne ve kızının aşı uygulanırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Koca, paylaşımında, "26 yıllık hemşire Ülkü Arslan, Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli. Covid-19’a yakalandığında hastalığı kızına da bulaştırdı. Sağlığına kavuşunca kızının aşısını kendi elleriyle yaptı. Çalıştığı poliklinikte günde ortalama 2.400 kişiye aşı uygulanıyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan aşı daveti yapan sağlık personelleri hakkında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda bir sağlık personelinin "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırması ile ilgili açıklamada bulundu

Bakan Koca aşı durumunu açıkladı Sağlık Bakanı Koca bugün yapılan aşı durumunu açıkladı