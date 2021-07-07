Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede önemli bir noktaya gelen Türkiye'de günlük vaka tablosu belli oldu. Aşılama oranlarıyla da entegre verilen tabloda 24 saat içerisinde 5 bin 160 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 225 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

AŞILAMADA ZİRVE MUĞLA'NIN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

SİİRT AŞILAMADA SINIFTA KALDI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 28,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt’i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın” dedi.

Aşı yerine tuzlu su enjekte ettiler Hindistan’da aralarında doktorların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu bir çetenin binlerce kişiye sahte koronavirüs aşısı sattığı ortaya çıktı.

Biden'dan 'aşı olun' çağrısı ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs salgınında Delta varyantının daha tehlikeli olduğunu belirterek, herkese aşı çağrısı yaptı

Fransa'da Meclise sunuldu! Aşı zorunlu olabilir Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis’teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.