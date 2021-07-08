Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Covid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu nedenle, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

YENİDEN RANDEVU ALINABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Covid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

AŞI SERTİFİKASI

Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Covid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Covid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.

Eşeğinin üstündeyken aşısı vuruldu! Aşı ekiplerine moral şiiri okudu Amasya’da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu. Eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakana Koca, aşıda bazı illerde istenilen ivmeye ulaşılamadığını bu sebeple de söz konusu ivmeye ulaşmamış iller için yeni uygulamaların olacağını söyledi.