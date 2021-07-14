Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son açıklanan '81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı' verilerine göre Edirne, en az vaka sayısının görüldüğü iller arasında yer aldı.

Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 12,251 olan vaka sayısı bu hafta 11,04 olarak açıklandı.

VATANDAŞLAR TEDBİRLERE DAHA SIKI SARILIYOR

"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da vaka sayıları düştü, Kırklareli'nde ise çok az miktarda yükseldi.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 27,09 olan vaka sayısı 27,92'a çıkarken Tekirdağ'da ise 34,13'ten 27,75'e geriledi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 4 hafta önce bir miktar yükselmişti.

Ortalamayı etkilemeyecek ara yükselmeler olsa da bölge geneli düşüşler devam ediyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 61,56, ikinci doz ortalaması ise 29,00 olarak kayda geçti. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 76,1, Edirne'de yüzde 75,5, Tekirdağ'da yüzde 70,08 olarak açıklandı.

Bu orana göre, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 11. sırada yer aldı

Aşılamada Edirne ve Kırklareli nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan iller arasında yer alıyor. Tekirdağ ise ilk on il arasına yaklaştı.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 435 bin 539, Kırklareli'nde 370 bin 476 Tekirdağ'da ise 891 bin 047 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından aşı kampanyasına özel klip Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırladı.

Pazara geldiler, aşı oldular İzmir'in Seferihisar ilçesinde, koronavirüs ile mücadele için pazar yerine aşı standı kuruldu. Vatandaşlar aşı olduktan sonra alışverişini yaptı.

Tarlada aşı oldular Tüm yurtta aşı seferberliği devam ediyor. Mobil aşı ekipleri aşıya ulaşımı kolaylaştırmak adına mekan tanımıyor. Son olarak çiftçilerin tarlada aşı olmaları dikkat çekti.