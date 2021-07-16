Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında 3.5 milyar doz barajı geride bırakılırken herkesin aklındaki 'hangi aşı daha etkili' sorusuna İngiltere'den cevap geldi.

İngiltere'de yapılan bir çalışma kapsamında en çok antikor üreten yani en etkili aşı netlik kazandı. Çalışmada AstraZeneca (AZ) ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına aldı.

BİONTECH ÖNDE ÇIKTI

Araştırmanın sonuçlarına yer veren Mirros gazetesinin haberine göre, AZ aşısı olan yaşlı İngilizlerin Kovid antikorlarına sahip olma olasılığı Pfizer aşılı olanlara göre daha düşük.

Zira AZ aşısı olanlarda antikor oranı yüzde 85 olarak belirlenirken Pfizer/BioNTech'te bu oran yüzde 98 olarak ölçüldü.

Başka bir deyişle Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Oxford aşısının Pfizer/BioNTech aşısından biraz daha zayıf olabileceğini gösteriyor.

Çalışmada Pfizer-BioNTech aşısı için 'İki doz aşısının ardından, antikor pozitifliği yüzde 97,8 iken 80 yaş ve üstü hariç her yaşta yüzde 100'dü' denildi.

AstraZeneca için ise 'Pozitiflik 69 yaşına kadar yüzde 90'ın üzerinde, 70-79 yaşındakilerde yüzde 89.2 ve 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 83,6 olarak belirlendi' ifadelerine yer verildi.