Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamilelik döneminde hormon değişikliklerinin ağız sağlığını bozduğunu bildiren Bektaş “Diş etleri kanayan anne adayları dişlerini fırçalamaktan kaçındığı için dişlerde daha fazla bakteri birikimi, diş etlerinde ödem, kızarıklık, kanama ve diş kaybı ile sonuçlanan periodontitis gelişimi görülebilir. Bu sebeple hamilelikten önce diş tedavisi yaptırmak önemlidir” dedi.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.

Gebelikte iki kişilik yemeyin! Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hatice Korkmaz "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum, iri bebek ve bebekte ani ölüm riskini arttırır" dedi.