Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim döneminde koronanın yıkıcı etkileriyle karşılaşmak istemeyen Kuveyt, 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona aşısı yapmaya başladı.

AİLELERE 'ÇOCUKLARINIZA AŞI YAPTIRIN' ÇAĞRISI

Eylül’de başlayacak eğitim yılı için yapılan hazırlıklar kapsamında bugün 12-15 yaş arasındaki çocuklara korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde bulunan 6 aşı merkezinde çocuklara yönelik aşılama uygulamasının başladığı belirtildi. Bakanlık, aşı için kayıt platformunun açık olduğunu vurgulayarak, ailelere çocuklarına aşı yaptırması için çağrıda bulundu.

KUVEYT'TE VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Kuveyt Sağlık Bakanı Bassel Al-Sabah, Eylül ayından itibaren okullarda eğitimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Al-Sabah, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve idari personelin eğitim dönemi başlamadan önce aşılarının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Kuveyt’te korona virüs vaka sayısı 387 bin 912’ye yükselirken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247 oldu.

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