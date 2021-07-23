Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele en önemli savunma yöntemi olan aşılama uygulamaları hız kesmeden sürüyor. Bu bağlamda Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı doz oranlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre ilde birinci doz aşıyı yaptıranların oranı yüzde 63,1 olarak kaydedildi.

DOZLARA GÖRE AŞI ORANLARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıklayarak aşı çağrısı yaptı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “22 Temmuz itibarıyla 1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbirlerle sağlanacak olan toplumsal bağışıklığın aksinin kısır döngü olacağını belirterek, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadelerini kullandı.

VLP temelli yerli aşı yıl sonunda hazır "Yerli VLP aşı adayımızın Faz-3 çalışmaları eylül ayında başlayacak. Aşımız, Delta varyantına karşı da etkili olacak"