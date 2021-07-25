Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka sayılarının bir hafta içerisinde inanılmaz derecede artması salgına yönelik mücadele adına üzücü bir tabloyu ortaya çıkardı. Delta varyantıyla birlikte virüsün bulaşıcılık hızının artması ve bu süreçte toplumda oluşan rehavetin yükselmesinin söz konusu sonucu ortaya çıkardığı düşünülüyor. Bu kapsamda açıklama yapan Bakan Koca, asıların yapılması ve tedbirin elden bırakılmaması gerekliliğinin altını çizdi.

"ÖDEDİĞİNİZ BEDELLERİ DÜŞÜNÜN"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. ‘Ne yapalım, böyle oldu’ diyemeyiz. Hemen yapacağımız şeyler var! Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun” ifadelerine yer verdi.

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