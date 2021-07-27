Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumumuzda ayıp olarak kabul edilen geğirmenin hayati bir önemi odluğu ortaya çıktı. İnsanlar geğirerek sindirim sisteminin üst kısmında sıkışan gazı dışarı atıyor.

BAZI HASTALIKLAR GEĞİREMEMEKTEN

Geğirememek muazzam acı ve strese yol açıyor. Öyle ki bu durum, iki yıl önceye kadar tıbbi bir durum olarak tanımlanıyordu. Geğirememenin tıbbi adı da retrograd krikofaringeus fonksiyon bozukluğu ya da abelchia. Buna maruz kalanlar, yemekten sonra kendilerini aşırı doymuş hissediyor ve rahatsızlık çekiyor. Bunlardan biri de İngiltere’de yaşayan ve doğduğundan beri geğiremeyen Jack Brody (20). Jack, yemeklerden sonra parmağını boğazına sokarak sıkışmış gazı boşaltıyor. Londra’da kulak burun boğaz doktoru Yakubu Karagama, bazı hastalarının geğirememek ve şiddetli karın ağrısı sebebiyle insan içine çıkmaktan kaçındığını hatta intiharı bile düşünenler olduğunu söyledi.

Yeşil eriğin fazlası sindirim sistemini bozuyor Birçok kişinin büyük bir iştahla beklediği yeşil erik çıkmaya başladı.

Meyan kökü sindirim sistemine faydalı Sindirim sistemi besinlerin sindirildiği ve emildiği sağlımızı etkileyen en önemli sistemdir. Sağlığımızı en iyi şekilde sürdürebilmemiz ve bütün vücut fonksiyonlarımızı yerine getirebilmemiz tükettiğimiz besinlerden en yüksek faydayı sağlamakla olmaktadır. Sindirim sistemimiz ile ilgili rahatsızlıklar ise bizim hem besin tüketimimizi, hem sağlığımızı olumsuz etkilemektedir.