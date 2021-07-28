Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Sağlık Bakanı Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır." ifadelerini kullandı.

40 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EN AZ 1 DOZ AŞILANDI

Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.