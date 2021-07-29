Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

10-18 yıl boyunca yaklaşık 138.000 kişinin sağlık ve fiziksel aktivite düzeylerini izleyen Harvard Tıp Okulundan araştırmacılar, hareketsizliğin uyku apnesi riskini artırdığını ortaya çıkardı. Çalışmada haftada üç saatlik koşuya eşdeğer miktarda egzersiz yapanların, haftada iki saat yürüyüşe eş değer miktarda egzersiz yapanlara göre uyku apnesi meydana gelme ihtimalinin yüzde 54 daha az olduğu görüldü. Araştırmacılar, ofis işleri gibi tüm günü oturarak geçiren kişilerin, boş zamanlarında daha fazla egzersiz yaparak bunu telafi etmelerini tavsiye etti. Uzmanlar tedavi edilmeyen uyku apnesinin kanser, glokom, kalp krizi, yüksek tansiyon, felç, tip 2 diyabet ve bilişsel ve davranışsal bozukluklar riskini artırabileceğine işaret ediyor.

Horlama, Covid-19’da risk faktörü En sık görülen belirtisi horlama olan uykuda solunum durmasının spesifik belirtileri olmadığı için hastaların yüzde 90’ının hastalıklarından habersiz olduğunu söyleyen Yataş Uyku Kurulu Uzmanı Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak “Uyku apnesi hem gece boyunca oksijen düzeyini düşürdüğü hem de hastaların obez ve diyabet olması sebebiyle Covid-19’un ağır seyretmesine ve sonuçların ölüme kadar gitmesine sebep oluyor” dedi.

'Horlama kilo aldırabilir' Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı kilo kaybı ancak dengeli diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku ile sağlanır. Özellikle horlama gibi uykunun yapısını bozan durumlar varsa fazla kiloya neden olabilir. En yaygın yanılgı; kilo verirsem horlamam geçer yanılgısıdır." dedi.