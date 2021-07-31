Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özel bir şirkette çalışan 35 yaşındaki Gökhan Gülen bir süredir dayanılmaz baş ağrıları çekiyordu. Başvurduğu birçok bölümden ağrı kesici verilerek evine gönderildi. Son olarak gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. Tek çaresi diyalize girmek ya da böbrek nakliydi. Pandemi dönemi olduğu için bir süre ilaçlarla tedavisi devam ettirilen Gülen, Sağlık Bakanlığının organ bekleme listesine girdi. Önünde yüzlerce kişi vardı. Zamanı daralıyordu.

AĞABEYİ BÖBREĞİNİ VERDİ

Kardeşinin diyalize girmesine gönlü razı olmayan 43 yaşındaki ağabeyi Hakan Gülen verici olmak istedi. Ağabey ile kardeşin doku uyumları mükemmel çıkınca, Hakan Gülen bıçak altına yatarak hiç düşünmeden böbreğini verdi. Gökhan ve Hakan kardeşlerin ameliyatı İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve Nefrolog Doç. Dr. Osman Şahin tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kuaförlük yapan Hakan Gülen, 1 hafta sonra işinin başına döndüğünü belirterek, “Organ bağışı herkesin bilincinde olması gereken bir durum. Yine olsa yine verirdim. Allah bana 2 böbrek vermişti. Birini de abime emanet ettim” dedi.

Aile boyu böbrek nakli Son dönem böbrek yetmezliğine yol açan genetik bir hastalıkla dünyaya gelen Şeyma ve Berna Arıcan kardeşler, anne ve dedelerinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.