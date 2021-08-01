Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Covid-19 sebebiyle tedavi gören bir hastayı paylaştı. Videoda korona hastası, aşı olmadığı ve uyarıları dinlemediği için pişman olduğunu açıkladı.

"KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastamızın bir çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi” dedi.

"VATANDAŞLARDAN RİCAM, COVİD AŞISINI OLSUNLAR

Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan videoda şu ifadelere yer veriyor:

“Covid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, Covid aşısını olsunlar.”

1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 890’de yeni vakanın olduğunu ve 96 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz koronaya karşı tek çareyi açıkladı! Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, virüs dolayısıyla gerçekleşen hastane yatışlarının yüzde 95'nin aşısız kişilerden olduğunu söyleyerek, hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberinin oluşturulmasının tek çare olduğunun altını çizdi.