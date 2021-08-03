Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Erkekler koronavirüs bulaştıktan sonra daha fazla yorgunluk, titreme ve ateş çekiyor. Kadınlarda ise koku kaybı, inatçı öksürük ve karın ağrısı daha fazla görülüyor. Covid-19 geçirmiş 38 bin kişi üzerinde yapılan çalışma 60 yaş üzerinde ishal yaşama riskinin arttığını, hastalığın en belirgin belirtilerinden biri olan koku kaybı, yaşlı yetişkinler arasında daha az görüldüğünü ortaya koydu.

Covid hastalarında yeni belirti: Dışkıda kanama Hindistan’da, koronavirüs sonrası yeni bir komplikasyonun ortaya çıktığı açıklandı. Hastaların ilk Covid teşhisinden ortalama 20 ila 30 gün sonra karın ağrısı ve dışkıda kanama gibi semptomlarla hastaneye başvurduğu bildirildi.

Koronavirüs belirtilerini ciddiye alın Birçok hastanın koronavirüs belirtilerini ciddiye almayıp, doktora geç başvurduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Taşbaş, semptomları basit bir grip olarak algılayıp, 5. günden sonra başvuran kişilerde solunum yetmezliği gelişebildiğini ve tedaviden yeterli sonuç alınamadığına dikkat çekti.