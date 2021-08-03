Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin paylaşım yaptı. Koca, yangınlardan etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgedeki personel sayısına ilişkin bilgiler verdi.

ANTALYA'DA 11, MUĞLA'DA 36 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya'da 598 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini kaydeden Koca, "Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.

Koca, Muğla'da ise 271 kişinin taburcu olduğunu, 36 kişinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bölgedeki felakette bir can kaybının yaşandığını hatırlatan Koca, "44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." bilgisini paylaştı.

Uzmanlardan yangınlardan etkilenen Kızılçam ormanı için umutlu görüş Kızılçam ve maki türlerinin yangına karşı önemli bir dayanıklılık mekanizmasına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu türün ekosisteminin yenilenmesi konusunda umutlu olduklarını bildirdiler.

Bakan Akar'dan orman yangınları açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin, her türlü desteği yaptıklarını söyleyerek, devletin ve hükümetin bütün yaraları en kısa sürede saracak güç ve kudrette sahip olduğunun altını çizdi.

Yangın dayanışması Ormancılar önü alınamayan orman yangınları karşısında amansız mücadeleler verirken sahada göz yaşartan dayanışma örneği sergileniyor. Marketlerde stoklar tükendi. 81 ilden malzeme yağıyor. Telsizlerden istenilen malzemeler, gönüllüler vasıtasıyla felaket bölgesine anında ulaştırılıyor.