Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede en etkili çözüm aşı yaptırmak. Bu doğrultuda yetkililer vatandaşları bilinçlerdirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Aşı yapılma oranlarının düşük olduğu illerde deltayla beraber vaka oranları ciddi anlamda artmış durumda. Bu illerden biri olan Diyarbakır'da vaka artışları sebebiyle zor günler geçiriyor. Bu dooğrultuda uyarıda bulunan Diyarbakır Valisi, halkı aşı yapmaya davet etti.

"BAŞKA YOLU YOK, AŞIYLA AŞACAĞIZ"

Vali Karaloğlu tarafından ‘Başka yolu yok, aşıyla aşacağız’ başlığıyla başlatılan kampanyada pandemiyle mücadelede aşının önemine dikkat çekilirken, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

“Kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerim bilim insanlarının da söylediği gibi aşı, koronavirüse karşı tek etkili çözüm… Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu yok. Aşıyla aşacağız.”

Virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için yüzde 70 aşı oranı aranırken, Diyarbakır’da birinci dozda oran yüzde 43,8 birinci ve ikinci doz beraber oran ise yüzde 22,21 seviyesinde.

Vakalar arttı, 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te vakaların artması üzerine, 3 köy ve 21 apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi.