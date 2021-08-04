Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da halk çiçek hastalığı ile mücadele ediyor. 4 köy ve 8 mahallede küçükbaş koyun ve keçilerde çiçek hastalığının görülmesi üzerine karantina uygulamaları başlatıldı.

HAYVANLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçesinde 4 köye ve 8 mahalleye hayvan giriş ve çıkış yasağı uygulanıyor.

Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır. 30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması kinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Son bir aydır kanatlı hayvanlarda 'çiçek hastalığı' yayılıyor Kırıkkale’de son bir ayda kanatlı hayvanlarda çiçek hastalığının yayıldığını ifade eden Veteriner Hekim Ümit Duman, hastalığın diğer hayvanlara bulaş riskini önlemek için tek çarenin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavı DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 300 milyon kişinin ölümüne neden olan çiçek hastalığının kökünün kazındığını belirterek, dünyanın Kovid-19 salgınında "küresel bir dayanışma sınavından" geçtiğini söyledi.

Çiçek hastalığının belirtileri nelerdir? Çocukluk döneminin genel hastalığıdır. Virüs kökenli bir hastalık olmak üzere bulaşıcıdır ve belirtileri gözle görülebilir şekildedir.