Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de REACT kurumu tarafından yapılan araştırma, koronavirüs salgınında aşının önemini ortaya koydu. Araştırma kapsamında 24 Haziran ile 12 Temmuz arasında 100.000 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Çift doz aşı yaptıran yetişkinlerin sadece yüzde 0,4’ünün testi pozitif çıktı. Bu oran, aşı yaptırmayanlarda 3 kat fazla, yüzde 1,21 olarak gerçekleşti.

"YENİ BİR DALGA BAŞLAYACAK"

Imperial College London kurumundaki akademisyenler, aşıların etkisine rağmen sonbaharda koronavirüs salgınında yeni bir dalga başlamasının “kuvvetle muhtemel” olduğunu bildirdi.

Aşı yaptırmayanlar test için para verecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlar kurulu kararıyla aşı olmayandan PCR testi için ücret alınması kararlaştırıldı.

ABD'de tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüse karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu.