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İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı
10.08.2021 - 17:29 | Son Güncelleme: 10.08.2021 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart".
Etiketler : Bakan Koca,
799399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/799399.aspx
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