Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ABD ve Kanada’da koronavirüs hastası hamile kadınlar üzerinde yapılan bir çalışma, bu annelerden doğan bebeklerin yüzde 75’nin virüs kapmadığını gösterdi. Covid-19 testi pozitif kadınlardan dünyaya gelen bebeklerin sadece 15’nin doğum sırasında veya kısa bir süre sonra aldığını tespit etti. Çalışmayı değerlendiren araştırmacılar kurallara uyulduğu takdirde anneden çocuğa bulaşmanın nadir olduğunu söylüyor. Ancak araştırmacılar, hamile kadınların ve bazı yenidoğanların Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskinin arttığını ve bunun gruplar için aşılama yoluyla bulaşmayı azaltmayı önemli hâle getirdiğini hatırlatıyor.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.

Gebelikte iki kişilik yemeyin! Gebelikte alınan fazla kiloların anne ve bebek sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğunu söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hatice Korkmaz "Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum, iri bebek ve bebekte ani ölüm riskini arttırır" dedi.