Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında yapılan Mayo Klinik Sağlık Sistemi araştırmasında BioNTech aşılarının Delta’ya karşı koruyuculuğu sadece yüzde 42 çıktı. Temmuzda ABD’de Delta varyantı hakimdi.

MODERNA YÜZDE 76 ETKİLİ

Başkan Joe Biden yönetiminden bir yetkili, bu bulgu üzerine, “Eğer bu alarm zili değilse, ne alarm zilidir?” diye sordu. Delta varyantından önce enfeksiyona karşı genel koruyuculuk BioNTech’te yüzde 76, Moderna’da yüzde 86’ydı. İlk olarak Hindistan’da görülen ve akabinde tüm dünyaya yayılan Delta varyantında Moderna’nın koruyuculuğu ise yüzde 76. Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNTech firmasıyla birlikte bu varyanta özel aşı geliştireceklerini açıkladı.

İsrail'de araştırma: BioNTech bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildiği açıklandı.

Bakan Koca'dan biontech aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından biontech aşısı ile ilgili; "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.

'BioNTech en az AstraZeneca kadar kanda pıhtılaşma yapıyor' İspanya'da bilim adamalarının yaptığı araştırma sonrası Pfizer/BioNTech aşısının en az AstraZeneca kadar kanda pıhtılaşma yaptığı ortaya çıktı.