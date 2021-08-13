Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'dan bu yana tüm dünyayı zorlayan ve ciddi oranlarda can kayıplarına yol açan koronavirüsün kökeni ile ilgili belirsizlik hala netlik kazanmadı. Bu sebeple araştımalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni bir ekip (heyet) oluşturduğunu duyurdu. Bununla birlikte DSÖ uzmanlarından Peter Embarek, "sıfırıncı hasta" ile ilgili yaptığı açıklamada bu kişinin Vuhan Viroloji Enstitüsünden bir çalışan olabileceği iddiasını ortaya attı.



"HİPOZET OLDUKÇA KUVVETLİ"

Covid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmalarına öncülük eden DSÖ uzmanlarından Peter Embarek'in Danimarka'da bir televizyonda dün yayımlanan belgeselde, "sıfırıncı hastanın" Vuhan Viroloji Enstitüsünden bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Embarek, yarasalara ilişkin çalışmalar yapan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olması hipotezinin oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı.

ÇİNLİ YETKİLİLERDEN BASKI

Saha çalışmalarına katılan Çinli meslektaşlarının elde edilen bulgularının sunumunu etkilediğini vurgulayan Embarek, Çinli yetkililerin laboratuvar sızıntısı hipotezini düşürmesi için soruşturmaya baskı yaptığını aktardı. Embarek'in bu açıklamalarının ardından DSÖ yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip (heyet) oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Embarek'in açıklamalarına değinilmedi.

Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.

"KÖKENİNİ BİLMEK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

DSÖ'nün tüm hükümetleri Covid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedildi.

Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Covid-19 salgınının nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

DSÖ-ÇİN RAPORU

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

DSÖ, Covid-19’un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep ederek, tüm hipotezlerin açık kaldığını hatırlattı.

DSÖ’den Covid-19’un kökeni hakkında yayınlanacak raporla ilgili açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kökenini araştıran ekibin özet raporunun gelecek hafta yayınlayacağını belirterek, raporun korona virüse ilişkin her soruyu cevaplamayacağını söyledi.

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti: "Salgının Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.