Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı arttıkça, aşılanmanın etkisinin gözle görülür şekilde ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu “Son derece bulaşıcı olan Delta virüsünün bütün dünya gibi ülkemizde de yaygın olmasına rağmen, yeni vakalarda hastaneye yatan, yoğun bakım bakıma kaldırılan ve koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısında geçmiş aylara göre düşüş var. Bu tablo da aşının etkinliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. 1,5 yıldan bu yana hayatımızı alt üst eden pandeminin sona ermesinin tek yolu aşılanmak. Aşı olan kişi hem kendini koruyor hem de çevresindekileri” dedi.

YAN ETKİLER İHMAL EDİLEBİLİR DÜZEYDE

Koruyucu aşıların faydaları göz önüne alındığında muhtemel yan etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde olduğuna işaret eden Ecz. Sarıalioğlu “Enfeksiyonların yol açtığı kalıcı hasar ve ölüm riski bu yan etkilerin yanında son derece önemsiz kalır. Salgınlarda aşılama, kişisel korunmanın ötesinde toplum bağışıklığı için de gereklidir. Daha önceden sıkça karşılaşılan ama günümüzde salgın şeklinde kendini göstermeyen kızamık, kabakulak gibi hastalıkların görülmemesinin sebebi toplumda aşılama oranlarının yüksek olmasıdır. Mesela, Türkiye’de kabakulak vakaları 2005 yılında 20 bin iken aşılamanın yaygınlaşmasıyla 2017’de 419’a düşmüştür. Ülkemizde başarılı şekilde uygulanan aşılama programı ile aşıyla önlenen çocukluk çağı hastalıkları çok azaldı, salgınlar yok oldu” diye anlattı.

Covid-19 hastalarının başvurduğu kliniklerden gelen yeni vakalarla ilgili gelen bilgiler de aşının etkisini ortaya koyuyor. Aşı olanların büyük bölümü hastalığı evinde ve hafif atlatıyor. Yoğun bakıma giren ve entübe edilenler ya hiç aşı olmayanlar ya da tek doz aşı olanlar. İki doz Sinovac aşısının üzerine tek doz BioNTech yaptıranlarda neredeyse hiç yoğun bakım ihtiyacı görülmüyor.

SALGIN DÖNEMİNDE AŞILANMA KİŞİSEL KARAR OLAMAZ

Aşıların son derece güvenli olduğunu hatırlatan Ecz. Sarıalioğlu “Aşıların otizme sebep olabileceği iddiası ise tamamen asılsızdır. Bazı aşıların içinde bulunan bir civa türevi beyne geçmez ve tamamı 4-9 gün içinde vücuttan atılır. Aynı civa türevi pek çok kozmetik üründe ve bazı göz damlalarında bile bulunuyor. Salgın yapabilen enfeksiyonlar söz konusu olduğunda aşı olma kararı kişisel bir karar değil, toplum sağlığı için bir gerekliliktir. Covid-19 pandemisinde de aşılama kişinin tercihine bırakılmamalıdır. Hem kendiniz, aileniz ve sevdiklerinizin korunması için hem de toplumsal bağışıklığın kazanılıp, Covid-19 salgının bitirilmesi için en kısa sürede aşılarınızı yaptırın” çağrısında bulundu.

Aşı yaptırmayanlar test için para verecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlar kurulu kararıyla aşı olmayandan PCR testi için ücret alınması kararlaştırıldı.

Dünyada 4 milyar 540 milyon dozdan fazla aşı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 4 milyar 540 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 80 milyon 44 bin 414 doz ile 8. sıraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.