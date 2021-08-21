Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz tatili ile beraber gurbette olan Posoflular’ın ilçeye gelmesiyle birlikte vaka sayında da artış yaşandı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 nedeniyle Posof’un Günbatan köyünde pozitif vaka sayısında artış görülmesiyle köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köyde vakaların azalmasına bağlı olarak değişiklikler meydana gelecek.

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