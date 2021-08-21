Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da korona virüse karşı getirilen yasaklar, halkı sokağa döktü. Melbourne’de sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere alınan diğer kararlar şehir merkezinde protesto edildi.

218 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sloganlar atarak yürüyüş yapan göstericiler, polisle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve biber gazıyla protestolara müdahale etmesi göstericileri öfkelendirdi. Göstericiler polis bariyerlerini aşarken, atlı polisler bariyerlerle doğru koşan 4 binden fazla kişiden oluşan grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Victoria eyalet polisi, Melbourne’de 218 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“PROTESTOLAR VİRÜSLE MÜCADELEDE İŞE YARAMIYOR”

Protestoların şiddetli çatışmalara dönüştüğü Melbourne’de artan Delta mutasyonunda kaynaklanan vakalar üzerine getirilen tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının eyalet geneline yayılacağı belirtildi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada, “Protestolar virüsle mücadelede işe yaramıyor” diyerek daha önce yalnızca Melbourne şehrinde uygulanan tam kapanmanın eyalet genelinde uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

6’INCI KEZ KARANTİNAYA GİRDİ

Salgında geride kalan 17 aylık dönemde Melbourne, geçtiğimiz günlerde 6. kez karantina girdi. Eyalet genelindeki mevcut salgında vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve virüsün eyaletin kırsal kesiminde de görülmesi üzerine 2 Eylül’e kadar eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere yeni karantina kuralları uygulanacak. 5 milyondan fazla nüfusa sahip Sidney ise iki aydan fazla bir süredir sıkı karantina altında.

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