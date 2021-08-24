Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele delta varyantının olumsuz etkileriyle daha da zorlayıcı bir hale geldi. Bu kapsamda vaka ve vefat oranalrının yeniden artması endişe uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

230 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

"TEDBİR ALMAZSAK DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" dedi.

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