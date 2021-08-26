Milli Eğitim Bakanı Özer, MEB’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Özer: Kurallardan asla taviz vermeyeceğiz Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yeni dönemle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer afet bölgelerindeki okullarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.