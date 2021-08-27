Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde seyahatlerde sahte PCR testine karşı yeni tedbirler almıştı. Yurt dışından Türkiye’ye gelen ve PCR testi bulunan yolcular, havalimanlarında örnekleme (sampling) temelinde yeniden teste tabi tutulmaya başladı. Yurt dışından ülkemize gelen turistlerde durum böyle iken tam tersi bir durumda yaşanan iddialar ise vahim…

İstanbul’da daha çok mahalle aralarında bulunan özel hastaneler ve şebeke oluşturan bazı sağlıkçılar ülkemize gelen turistlerle temas kurmadan aracılar vasıtasıyla PCR sürüntü testi yapmadan negatif raporu hazırlıyor. İddianın sahibi İstanbul’da görev yapan bir sağlık çalışanı… Yapılan ihbarın ardından elimize telefonu alıp işin peşine düştük. Google arama motoruna ‘PCR testi yaptırma’ yazdığımızda binlerce numara önümüze çıkıyor. O numaraları rastgele aramaya başladık. Telefondaki kişiye korona ile ilgili bazı belirtilerimin olduğunu ve iki gün sonra ülkeme döneceğimi söyleyip yardım istedim. Telefonu açan ve hemşire olduğu söyleyen A.S, önce bazı sorularla benden yeterince emin oldu. Ardından bilgilerimi isteyip bu konuda yardımcı olacağını söyledi. “Mağduriyet yaşamayın, ülkemize hoş geldiniz misafirimizsiniz” diyen A.S. otel bilgilerimi isteyip uygun olduğum anda negatif testimi otelin önüne getireceğini söyledi. Fiyat konusunda ise telefonun arkasındaki kişi oldukça netti. Koronavirüs belirtilerimin olduğunu ifade ettiğim için negatif testini 1.000 TL’ye yaptıklarını belirtti.

SONUCU BİZ GETİRİRİZ

Çok geçmeden bir sonraki numarayı çevirdim. Bu defa koronavirüs belirtilerinden bahsetmeyerek sadece test istedim. Telefonun arkasındaki isme “Ülkelerine dönecek bir turist kafilesi için PCR testi gerekli, onların rehberiyim” diyerek yardım talep ettim. Uçuşlarının bir sonraki gün olduğunu ve gezmemiz gereken daha yerler olduğunu söylediğimde isminin Mehmet olduğunu öğrendiğim kişi söze atladı: Siz hiç merak etmeyin. Kafiledeki isimlerle doyasıya gezin akşam otele döndüğünüzde bir konum atmanız yeterli. Ben istediğiniz yere gelirim. Yarım saatte belgeleri hazırlarız.

“Sürüntü testi olmadan nasıl olacak” dediğimde ise aldığım cevap netti: Orasını bana bırakın siz kişi başı 300 TL hazırlayın, gerisini düşünmeyin.

‘O VEBALE GİRMEM’

Üçüncü aramamda ise konuştuğum kişi öncekilerinin aksine kesinlikle geri adım atmadı. Altı yıldır hastanede çalıştığını söyleyen M.L. “Evet kesinlikle bunu yapan birçok ekip var. Sabah arabaya binip çıkıyorlar otel otel geziyorlar. 50 PCR testi ile çıkıyorlar günün sonunda aynı testler tertemiz geri geliyor. Ama yaptıkları test sayısı 40/50 bazen de 60. Bize de çok geliyor bu duyumlar. Ama biz kesinlikle bu işe girmiyoruz. Büyük vebal ve yaşanan muhtemel her ölümden sorumluyuz. Biz o testi yapmadan asla kâğıt vermiyoruz” dedi.

SATIN ALINAN KİT İLE TEST SAYISI KARŞILAŞTIRILMALI

Uzmanlar sahte PCR testleri ihtimaline karşı laboratuvarlara kit-test denetimlerinin yapılması gerektiği belirtiyor. PCR testi yapan laboratuvar ve hastanelere bir yazı ile PCR testi yaptırmış gibi belge düzenlenmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu sebeple PCR testi yaptıran yerlere denetimler düzenlenmeli. Uzmanlar, satın alınan kit ile test sayısının karşılaştırılması ve örnekleme yoluyla testlerin kontrol edilmesinin çözüm olacağını belirtiyor.

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