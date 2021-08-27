Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin aşı olma yaşını 12’ye indirme planları üzerine konuşan Fox, “Çocuklarını seven her anne ve baba bu çılgınlığa direnmeli. Hiçbir sebep olmaksızın çocukların aceleyle aşılanması, bu rejimin ahlaki olarak ne kadar derinden yozlaştığını gösteriyor. Bu yüzden ben de çocuklarımı okula göndermeyeceğim. Şu andan itibaren onlara evde eğitim vereceğim” dedi.

Ülkede halen 16-17 yaşları arasındakilere aşı yapılıyor.

Fransa'da aşılama 12 yaşa iniyor Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları birçok ülkede devam ediyor. Fransızlar, aşılamada yaş sınırını 12'ye kadar indireceğini açıkladı.

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda yeni tip koronavirüs aşı denemelerine başlandığını duyurdu.