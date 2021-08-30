Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini açıkladı.

YENİ BİR MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıklarken, bu varyantın ilk olarak Wuhan'da tespit edilne Covid-19'dan çok daha fazla değişim geçirdiğini belirtti.

BİRÇOK ÜLKEYE YAYILMIŞ DURUMDA

Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken, aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

DİĞER VARYANTLARDAN DAHA HIZLI

Henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.

“ETKİLERİNİ GÖRMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK GEREK”

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın etkisini görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

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