Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Kandemir, hamile ve emziren annelerin Covid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu. Aşılamanın isteğe bağlı olarak yapıldığını ve gebeliğin ilk üç ayında aşının uygulanmasının tercih edilmediğini söyleyen Kandemir, yüksek risk taşıyan gebelere kendi istekleri halinde mRNA (Pfizer, BioNTech) ve inaktif virüs aşılarının (Sinovac) uygulanabileceğini belirtti.

ERKEN DOĞUM SIKLIĞINDA ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Op. Dr. Kandemir, gebe kadınlarda Covid-19 nedeni ile ölüm oranlarının arttığını ifade ederek, "SARS CoV-2 ile enfekte olan gebelerin büyük çoğunluğunun hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı/grip benzeri hastalık geçirmesi beklenmektedir. Ancak gebeler, gebelik sırasında meydana gelen azalmış akciğer kapasitesi ve artmış oksijen tüketiminin yanı sıra bağışıklık sisteminde meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeni ile yüksek risk altındadır. Mevcut bilgiler ışığında, Covid-19’un, gebelerde düşük veya bebeğin sakat olma riskini arttırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Fakat erken doğum sıklığında artış tespit edilmiştir" dedi.

GEBE KADINLARDA ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Gebe kadınlarda Covid-19 nedeni ile ölüm oranlarının arttığını dile getiren Kandemir, "Tüm dünyada 4 farklı tipte aşı geliştirilmiştir. Geliştirilen aşılar mRNA (Pfizer, BioNTech) aşıları; inaktif aşılar, rekombinant aşılar ve adenovirus vektör aşılarıdır. Farklı Covid-19 aşılarının hastalığa yakalanmayı ne ölçüde önlediği veya bulaşmayı ne ölçüde sınırladığı belirsiz olmasına karşılık, ilk elde edilen veriler aşıların, bir kişinin enfekte olması durumunda hastalığın süresinde ve şiddetinde azalma olduğunu göstermiştir. Bu aşılardan mRNA aşıları Amerika’da 20 bin gebeye uygulanmıştır. Bugüne kadar, gebelik sırasında uygulanan mRNA Covid-19 (Moderna ve Pfizer BioNTech) aşıları ile ilgili düşük oranları, ölü doğum oranları, erken doğum ve yeni doğan ölümleri yönünden beklenmedik bir sonuç gözlemlenmemiştir” dedi.

"AŞILAMALAR İSTEĞE BAĞLI YAPILMAKTADIR"

Op. Dr. Kandemir, gebelikte tüm aşılamaların isteğe bağlı olarak yapıldığını söyleyerek, "Gebelik sırasında tüm aşılamalar isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Ancak bu konuda bilgi aktarırken, gebelerin Covid-19’a yakalanma riskleri ve mevcut aşıların yararlı etkileri ve olası yan etkileri hakkındaki bilgiler temelinde bilgilendirme yapılmalıdır" diye konuştu.

YÜKSEK RİSK GRUBUNA AŞI ÖNERİSİ

Covid-19 aşısı yapılmadan önce gebelik testi yapılmasına gerek olmadığına değinen Op. Dr. Kandemir, "Sağlık otoriteleri ve Sağlık Bakanlığı, özellikle yüksek risk grubuna giren gebelerin Covid-19 aşılarına erişimlerini önermektedir. Özel risk grubunda olan; sağlık çalışanı olan gebeler, marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışan gebeler, öğretmenler, 1,5 metreden daha yakın mesafede çalışmak zorunda olan gebeler, sigara içen gebeler, obez olan, diyabeti olan, kalp hastalığı olan, astımı olan ve hipertansiyonu olan gebeler daha fazla risk altındadır. Yüksek risk taşıyan gebelere kendi istekleri halinde mRNA (Pfizer, BioNTech) ve inaktif virüs aşılarının (Sinovac) uygulanabileceğini belirtmiştir" dedi.

"İLK ÜÇ AYDA TERCİH EDİLMEMELİ"

"Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanması tercih edilmemektedir" diyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı: Bunun sebebi ise gebeliğin ilk üç ayında düşük riskinin yüksek olması ve başka sebeple olabilecek düşüğün aşı ihtimaline bağlanmasından kaynaklıdır. Covid aşıları tetanos aşıları ile birlikte yapılabilirler. Rh uyuşmazlığı olgularında uyuşmazlık iğnesi birlikte yapılabilirler. Emzirme döneminde, Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceğini önerilmektedir.

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