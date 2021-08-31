Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganı ile yürütülen koronavirüs aşısı uygulamaları kapsamında hazırlanan videoların yenisini hesabından paylaştı. Kamu spotunda Demet Akbağ ve Sertap Erener'in yer aldığı görüldü. Ünlü isimler videoda, Covid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

AKBAĞ VE ERENER'DEN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener’in kamu spotunda yer aldıkları vidoları paylaştı. Videoda, Demet Akbağ, “Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi. Sertab Erener ise, “Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz” dedi.

Aşı karşıtı müzisyen koronadan öldü Haftada beş kez egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını söyleyen aşı karşıtı genç müzisyen Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.