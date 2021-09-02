Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka durumu vahametini koruyor. Aşısızların pandemisine dönen salgın süreci, yeniden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Son alınan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 496 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 oldu. Bir günde toplam 305 bin 47 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 4 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 78,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60,65 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306’e yükseldi.

ŞANLIURFA AŞI UYGULAMASINDA SON SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.

"VAKA ARTIŞI AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka tabloları ve aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların % 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı” dedi.

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka, vefat ve hastaneye yatışlarda aşısızların ve iki doz aşı olmayanların oranı Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok önemli açıklamalarda bulundu. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle gündemin 'eğitim' olduğunu açıklayan Bakan Koca, aşısızların ya da tam aşılı olmayanların vakalar, hastaneye yatışlar ve vefatlardaki oranını tek tek paylaştı.

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri ise aşı olun oldu Karaman'da korona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Süleyman Can, hastane odasında çektirdiği görüntülü mesajla aşı olun çağrısında bulunduktan sonra hayatını kaybetti.