Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Antikor testlerinin “yalancı güven” oluşturduğuna dikkat çeken Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Derya Öztürk Engin “Antikorunuz ne olursa olsun maske mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalısınız” dedi. Piyasada kullanılan kitlerle immünglobulin G ve M ölçülerek hastaların belli rahatsızlıkları daha önce geçirip geçirmediklerinin, bu hastalıklara karşı bağışıklık sağlayıp sağlamadıklarının belirlenebildiğini anlatan Engin “Ancak kullanılan kitler, ölçüm teknikleri farklı olabiliyor. Bir ölçümde sadece virüsün dış yüzeyine karşı gelişen antikora bir başka ölçümde virüsün hem yüzeyine hem de içyapısına karşı gelişen antikorlara bakılabilir. Aynı kişide farklı laboratuvarlar ve farklı tekniklerle yapılan ölçümlerde sonuç farklı çıkabilir” dedi. Covid-19'da, özellikle "nötralizan antikor"a bakılması gerektiğini aktaran Engin "Yani, virüsü öldürme yeteneğine sahip olabilecek antikorlara bakılmalıdır. Bunun rutinde yapılması şu anda mümkün görünmüyor. Çok özel durumlarda yapılabiliyor" dedi.

Bakan Koca, yerli aşının antikor başarısını açıkladı: Turkovac yüzde 100 etkili “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır”

Umutlandıran gelişme: Koronaya karşı ömür boyu antikor ABD'li araştırmacılar koronavirüs salgınından umut verici bir gelişmeyi paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Covid-19 enfeksiyonunu hafif geçirenler ömür boyu sürecek bir antikor düzeyine yani başka bir deyişle kendilerini hastalıktan koruyacak antikor miktarına sahip olabilirler.