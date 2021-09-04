Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşıların 2 aylık ve 6 aylık etkisini ölçen verilere sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Şahin "İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra tam nötralizasyon sağlanıyor. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor” dedi.

Koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, virüsten korunmak için genetik bilgiyi kullandıklarını belirterek “20'den fazla nörojeni test ettik, ayrıca hangi aşının en uygun olduğu sorusunu da sorarak daha iyi reseptör bağlama alanı mı yoksa tam sivri uçlu proteinin mi en uygun aşı olduğunu gördük" diye konuştu.

Aşı üretiminin giderek arttığına işaret eden Prof. Dr. Şahin “Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış" dedi.

Antikoruna güvenip tedbiri elden bırakma! Piyasada yaygın olarak yapılan antikor testlerinden çıkan sonuca güvenerek “antikorum yüksek bana bir şey olmaz” düşüncesinin koronavirüs enfeksiyonuna davetiye çıkardığını vurgulayan uzmanlar, antikor yüksekliğinin koruyuculuğu göstermeyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.